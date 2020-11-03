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Büyükşehir Belediyesi'nin “Cumhuriyet Bayramı” temalı yarışmasında 90 tablet armağan edildi

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Cumhuriyet Bayramı" temalı resim, şiir ve kompozisyon yarışması sonuçlandı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Cumhuriyet Bayramı" temalı resim, şiir ve kompozisyon yarışması sonuçlandı.


Yarışmada 90 öğrenci tablet kazandı. Eğitimlerini internet üzerinden yapan çocuklar ödülleriyle derslerini takip edeceklerini belirtip Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.


Cumhuriyet Bayramı'nı çocuklar için daha da anlamı hale getirmekle birlikte edebi ve sanatçı kişiliklerini ortaya çıkarmalarını da teşvik etmek amacıyla düzenlenen yarışma yoğun ilgi gördü. Cumhuriyetin ilanının 97. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmada 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 yaş grubunda ödüller ilk beşe giren bütün çocuklara verildi.


Efeler'de oturan 40 çocuğun ödülü dün Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu düzenlenen törenle verildi. Ödül töreninde sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulurken ödüllerini alan 40 çocuk büyük mutluluk yaşadı. Diğer ilçelerde yaşayan ve ödül kazanan çocuklara ödülleri ise bu hafta içerisinde verilecek.


Başkan Çerçioğlu yarışmaya katılan bütün çocukları tebrik etti.

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