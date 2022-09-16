Büyükşehir Belediyesi'nin kuşkonmazları Halk Ege Et reyonlarında yerini aldı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun Aydın çiftçisinin hizmetine sunduğu 'Aydın Çiftçi Merkezi'nde yüksek değerli ürün üretimine devam ediliyor. Uygun bakım şartlarıyla geçen şubat ayında erkenci hasat yapılan kuşkonmazdan bu mevsimde de verim alındı. Kuşkonmazlar Halk Ege Et marketlerinde tüketicilerin beğenisine sunuldu.

Aydın Çiftçi Merkezi'nde iki yıl önce deneme üretimine başlanan kuşkonmazlardan yüksek verim elde ediliyor. Aydın çiftçisine katma değeri yüksek ürünler kazandırmak için kurulan merkez bu misyonunu yerine getirmeye devam ediyor. Uygun ve doğru bakımla uzun süreli verim elde edilebilen kuşkonmazın ekonomik değeri de oldukça yüksek. Kuşkonmaz iç piyasada değerlendirilmesinin yanı sıra ihraç da ediliyor.

Üretimden elde ettikleri deneyimi isteyen çiftçilerle, kurum ve kuruluşlarla paylaşmaya hazır olduklarının altını çizen Başkan Çerçioğlu, merkezin Aydın tarımı için önemli bir görev üstlendiğini belirtti.