Büyükşehir Belediyesi'nin yaz kursları başlıyor

Okulların kapanması ile birlikte yaz tatilini iyi değerlendirmek isteyen çocuklar ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak isteyen vatandaşlar için Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezleri yaz kursları başvuruları 27 Haziran'da sona erecek. Sanat, spor ve eğitici kurslar aracılığıyla her zaman vatandaşların yanında olduklarını belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Yaz tatilini iyi değerlendirmek isteyen çocuklarımızı, kişisel gelişimlerine katkı sağlamak isteyen gençlerimizi ve hobilerini geliştirerek keyifli vakit geçirmek isteyen tüm vatandaşlarımızı kurslarımıza bekliyoruz” dedi. Kurslar hakkında detaylı bilgiye ise www.aydin.bel.tr adresinden ulaşmak mümkün.

Becerilerini geliştirecekler

Futboldan basketbola, yüzmeden tekvandoya, masa tenisinden boksa kadar 17 ilçede 30 farklı branşta verilecek kurslarda, çocuklar tatillerini verimli bir şekilde geçirirken, aynı zamanda yeni beceriler kazanacak. Büyükşehir Belediyesi de açtığı bu kurslar ile çocukların yaz tatillerini dolu dolu geçirmelerini ve kendilerini geliştirmelerini destekleyen önemli bir kaynak olmaya devam edecek. Açılan bu kurslar kişisel gelişimin yanı sıra çocukların takım çalışması ve disiplin gibi önemli becerileri kazanmasına da imkan sunacak.

30 farklı branş

17 ilçede 30 farklı branşta verilecek Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezleri yaz kursları ise şöyle; tekvando, yüzme, bale, judo, okçuluk, zumba, pratik ingilizce, halk oyunları, bağlama, pilates, futbol, voleybol, badminton, basketbol, satranç, masa tenisi, resim, kelime oyunu, jimnastik, gitar, atık malzemelerle sanatla ilgili tasarım, öğrenci dans, keman, boks, mental aritmetik, akıl oyunları, sanatla ilgili tasarım, futsal (salon futbolu), alevde cam işleme, Türk Halk Müziği Korosu. Kurslar başvuru durumuna göre aynı zamanda çocuk, öğrenci ve yetişkin olmak üzere kategorilere de ayrılabiliyor.