İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Büyükşehir belediyesinin yerel fide şenliği Çine'den başladı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Büyükşehir Belediyesi tarafından sahip çıkılan Ata Tohumları’ndan yetiştirilen fidelerden dağıttı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Büyükşehir Belediyesi tarafından sahip çıkılan Ata Tohumları'ndan yetiştirilen fidelerden dağıttı.


Çine'de yapılan fide şenliğine yüzlerce vatandaş katıldı. Ata Tohumları'ndan üretilen fidelerden iki gün içerisinde binlerce dağıtım yapılacak, önümüzdeki günlerde de fidelerin dağıtımlarına Aydın'ın 17 ilçesinde devam edilecek.


Çine'de fide dağıtımı yapan Başkan Çerçioğlu'na Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, CHP Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir de eşlik etti.


Vatandaşlar ata tohumlarına sahip çıkan ve fide olarak dağıtan Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti.


Yerel tohumun özgürlük olduğunu söylen Başkan Çerçioğlu, “Tohumda dışa bağımlılığın çözümü yerel tohumlara sahip çıkmak. Vatandaşlarımızı çocukluğumuzda tadına bakıp kokusunu, aromasını hiç unutamadığımız kendi sebze ve meyvelerimizle tekrar buluşturuyoruz. Yerel tohumlarımıza sahip çıkarak bizlerin yediği bu güzel sebze ve meyvelerin tadına çocuklarımızın da varmasını istiyoruz. Bizlerle birlikte bahçelerinde, balkonlarında bu güzel sebzeleri yetiştirmek isteyen her vatandaşımızı fide şenliğimize bekliyoruz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.