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Büyükşehir belediyesinin yerel fide şenliği devam ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından sahip çıkılan ata tohumlarından yetiştirilen fidelerin dağıtımları devam ediyor.

Söke'de yapılan fide şenliğine yüzlerce vatandaş katıldı. Dağıtımlar önümüzdeki günlerde Aydın'ın 17 ilçesinde devam edecek.


Söke'deki fide dağıtımına Başkan Çerçioğlu'nun yanı sıra CHP Söke Belediye Başkan Adayı Levent Tuncel, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, CHP Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir de yer aldı.


Fidelerden almak isteyen vatandaşlar izdiham oluştururken yerel tohumlara sahip çıktığı için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ettiler.


Yerel tohumun özgürlük olduğunu söylen Başkan Çerçioğlu “Tohumda dışa bağımlılığın çözümü yerel tohumlara sahip çıkmak. Vatandaşlarımızı çocukluğumuzda tadına bakıp kokusunu, aromasını hiç unutamadığımız kendi sebze ve meyvelerimizle tekrar buluşturuyoruz. Yerel tohumlarımıza sahip çıkarak bizlerin yediği bu güzel sebze ve meyvelerin tadına çocuklarımızın da varmasını istiyoruz. Bizlerle birlikte bahçelerinde, balkonlarında bu güzel sebzeleri yetiştirmek isteyen her vatandaşımızı fide şenliğimize bekliyoruz” dedi.

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