Büyükşehir Berat Kandili nedeniyle lokma hayrı yaptı

Aydın Büyükşehir Belediyesi Berat Kandili nedeniyle merkez Efeler ilçesi başta olmak üzere Aydın'ın 17 ilçesinde 20 bin kişilik lokma hayrı gerçekleştirdi.

Lokma hayrına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar uzun kuyruklar oluştururken, Başkan Çerçioğlu'na iyi dileklerini iletip, gösterilen duyarlılıktan ötürü memnun olduklarını ifade ettiler.

Başkan Çerçioğlu da Berat Kandili nedeniyle yaptığı açıklamasında tüm vatandaşların kandilini kutlayarak; “Mübarek Berat Kandilini kutlar, sağlık ve mutluluklar getirmesini dilerim” dedi.