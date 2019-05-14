Büyükşehir bereketli'de bayram temizliği yaptı

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Bereketli Mahallesi'nde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

31 Mart Yerel seçimlerinin ardından Kürşat Engin Özcan'ın başkan seçilmesiyle birlikte Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Nazilli Belediyesi'nin ortaklaşa çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Nazilli'ye bağlı Bereketli Mahallesi'nde muhtar Özkan Karakuş'un talebi üzerine harekete geçen belediye ekipleri, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi kapsamlı temizlik çalışması başlattı. Ramazan Ayı nedeniyle vatandaşların daha temiz bir ortamda kabir ziyaretlerini gerçekleştirmesi için mezarlığın bakımını yapan belediye ekipleri, mahalle içinde bulunan kanalın etrafını da temizledi. ASKİ'ye ait iş makinaları ve Nazilli Belediyesi Fen İşleri araçlarının birlikte çalışması sonucu kötü görüntüler ortadan kaldırılırken, kanal etrafı temiz bir görünüme kavuştu. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı personeli tarafından sokaklar süpürülerek tertemiz hale getirildi.

Bereketli Mahallesi'nde daha önce böyle bir çalışma olmadığını söyleyen vatandaşlar, ortaklaşa çalışma yürüterek mahalleyi tertemiz hale getiren belediye ekiplerine teşekkür etti. Bahar ayının gelmesiyle birlikte hem büyüyen otların temizlenmesi hem de Ramazan Bayramı öncesi mezarlıkların bakımı için Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Nazilli Belediyesi ekiplerinden destek istediğini söyleyen Bereketli Mahallesi Muhtarı Özkan Karakuş; "Yaz mevsiminin yaklaşması ve sıcakların artmasıyla beraber kanalımızdan yayılan kötü koku ve görüntü kirliğinden dolayı belediye yetkililerimizden istekte bulundum. Sağ olsun Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Özlem Çerçioğlu, Büyükşehir Belediyesi ve Nazilli Belediyesi ekipleri köyümüzün isteklerini geri çevirmedi. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Mahallemiz yapılan temizlik çalışmalar ile hem kötü görüntüden hem de kanalda oluşan pis kokudan kurtulmuş olacak. Ayrıca Ramazan Bayramı öncesi mezarlığımızda temizlenerek köy sakinlerimizin ve köyümüze bayramlarda ziyarete gelen vatandaşlarımız tarafından daha rahat bir şekilde kabir ziyareti yapmaları sağlanmış olacak" dedi.