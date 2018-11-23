Büyükşehir binlerce seyirciyi tiyatroyla buluşturuyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun çocukların tiyatroyu ve sanatı sevmeleri, birer tiyatro seyircisi olmaları için sahnelediği "Süper Kahraman Pak Çocuk" oyunu her hafta salonu dolduran yüzlerce çocukla buluşuyor.

Şimdiye kadar binlerce çocuğu tiyatro salonunda misafir eden oyun, eğlenceli bir tiyatro oyunu olmasının yanı sıra verdiği mesajlarla da çocuklar tarafından oldukça beğeniliyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin bir kültür hizmeti olan tiyatro oyunları her hafta binlerce seyirciyle buluşuyor. Yetişkinlere yönelik olarak salı akşamları 20.30'da sahnelenen "Entrikalı Dolap Komedyası" oyunu içerdiği yoğun mizah ve sürükleyici hikâyeyle seyircilere çok eğlenceli bir akşam yaşatırken, çarşamba günleri iki seans halinde çocuklarla buluşan "Süper Kahraman Pak Çocuk" ise onların keyifli saatler geçirmelerini sağlıyor.

Engelli çocukların da anneleriyle veya öğretmenleriyle birlikte izledikleri "Süper Kahraman Pak Çocuk" oyununda bir masal canlandırırken, oyun esnasında çocuklarla diyaloglar da kurularak onların oyunun bir parçası olmaları sağlanıyor.

Çocukları tiyatroya getiren ve oyunu çocuklarla birlikte izleyen öğretmenler ise eğitici-öğretici yönleriyle oyunu çok başarılı bulduklarını belirtirlerken yürüttüğü sanatsal faaliyetler için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin çocuklar için bir kültür hizmeti olan "Süper Kahraman Pak Çocuk" önümüzdeki hafta çarşamba günü de saat 10 ve 14'te çocuklarla buluşacak. Başarısı kulaktan kulağa yayılan ve her hafta dolup taşan salonda sahnelenen "Entrikalı Dolap Komedyası" ise Salı günü saat 20.30'da seyircilerin karşısına çıkacak.