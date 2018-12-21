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Büyükşehir Bozyurt'ta kapsamlı temizlik çalışması yaptı

Aydın Büyükşehir Belediyesi Nazilli’ye bağlı Bozyurt Mahallesi’nde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Nazilli'ye bağlı Bozyurt Mahallesi'nde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi.


Aydın Büyükşehir Belediyesi, Bozyurt Mahallesi'nde vatandaşların temizlik talebini yerine getirdi. Büyükşehir belediyesine bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, yapılan çalışmalar kapsamında Bozyurt Mahallesi'nde bulunan bağlantı yollarını ve sokakları vakumlu yol süpürme aracı eşliğinde süpürdü. Ekiplerin özverili şekilde çalışması sonucu Bozyurt Mahallesi'nde sokaklar tertemiz bir görünüme kavuştu.


Çevrede kötü görüntü ve kokuya sebep olabilecek her şeye karşı önlem alan ekiplerin çalışması Bozyurt Mahallesi'nde oturan vatandaşları memnun etti. Bozyurtlu vatandaşlar yapılan kapsamlı temizlik çalışması nedeniyle Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

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