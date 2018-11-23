Büyükşehir bürokratları Didim'de halk günü düzenledi

Aydın'ın doğusundan batısına her gün farklı bir ilçede muhtarlarla ve vatandaşlarla bir araya gelip onların Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden taleplerinin dinlendiği büyükşehir TIR'ı bu defa Didim'de kapılarını halka açtı. Mobil araçla tüm Aydın'ı gezerek vatandaşların isteklerini dinleyen Büyükşehir Belediyesi bürokratları, Didim'de de vatandaşların taleplerini yerine getirdi.

Mobil araçta vatandaşlara Büyükşehir Belediyesi'nin ASKİ, Fen İşler, Park ve Bahçeler gibi birimlerinin Didim'e yaptığı hizmetler anlatılırken önümüzdeki süreçte yapılacak olan yatırımlarla ilgili de bilgi verildi.

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay da mobil aracı ziyaret ederek Didim Belediyesi'nin yaptığı hizmetlerle ilgili vatandaşlara bilgi verdi. Başkan Atabay, büyükşehir TIR'ının vatandaşları dinlemek için Didim'e gelmesinden mutlu olduklarını belirtti.

Vatandaşlar, şimdiye kadar iletişim kanallarından ilettikleri ve yerine getirilen taleplerinin yanı sıra "Büyükşehir Sahada" uygulamasıyla mobil araçta doğrudan büyükşehir bürokratlarına aktardıkları taleplerinin de hemen çözülmesinden duydukları memnuniyeti ilettiler.

Vatandaşlar ve muhtarlar, Didim'in yanı sıra Aydın geneline yapılan yatırımlar için de Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ettiler.