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Büyükşehir bürokratları Efeler'i dinledi

Nazilli’den başlayıp Aydın’ın doğusundan batısına her gün farklı bir ilçede vatandaşların Büyükşehir Belediyesinden taleplerinin dinlendiği büyükşehir tırı bugün Efeler’de Atatürk Kent Meydanı’ndaydı.

Nazilli'den başlayıp Aydın'ın doğusundan batısına her gün farklı bir ilçede vatandaşların Büyükşehir Belediyesinden taleplerinin dinlendiği büyükşehir tırı bugün Efeler'de Atatürk Kent Meydanı'ndaydı.


İlçelerde şimdiye kadar mobil araçta binlerce vatandaşla bir araya gelinirken, vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi bürokratlarına hem taleplerini hem de yapılan hizmetler için memnuniyetlerini ilettiler.


Sabah saatlerinden itibaren meydandaki yerini alan mobil araçtaki Büyükşehir Belediyesi'nin Fen İşleri ve ASKİ başta olmak üzere bürokratları, akşam saatlerine kadar burada kalarak vatandaşların taleplerini yerine getirecek. Vatandaşların Büyükşehir Belediyesi'nden her türlü talebinin dinlendiği, bu taleplerin hemen yerine getirildiği veya ilgili birime aktarıldığı buluşmalara sabah saatlerinden itibaren yoğun ilgi vardı. Vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı hizmetler için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ederlerken, kendileriyle yaşadıkları yerlerde buluşulan "Büyükşehir Sahada" uygulamasının devam etmesini istediler.


Büyükşehir Belediyesi bürokratları mobil araçla yarın da sabah saatlerinden itibaren Didim'de vatandaşlarla buluşup onların isteklerini dinleyecek.

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