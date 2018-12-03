Büyükşehir bürokratları Güzelçamlı'da vatandaşlarla buluştu

Aydın'ın tüm ilçelerini dolaşarak binlerce vatandaşın ve yüzlerce muhtarın taleplerinin dinlendiği ve bu taleplerin yerine getirildiği Büyükşehir Belediyesinin tırının bugünkü durağı gözde turizm merkezlerinden Kuşadası Güzelçamlı oldu.

Mobil araçtaki Büyükşehir Belediyesi bürokratları vatandaşları Güzelçamlı'ya, Kuşadası'na ve Aydın'a yapılan yatırımlarla ilgili bilgilendirirken bundan sonraki yatırımlarla ilgili de bilgi verdi. Aydın'ın dört bir köşesinde olduğu gibi Güzelçamlı'da da Büyükşehir Belediyesi'nden talebi olan vatandaşlar bu taleplerini bürokratlara ilettiler. Büyükşehir Belediyesi bürokratları tarafından bu talepler hemen ilgili birime aktarılıp yerine getirilirken vatandaşlar taleplerinin hızlıca yerine getirilmesinden dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ettiler.

"Büyükşehir Sahada" uygulaması kapsamında yarın Söke Bağarası'nda vatandaşlarla buluşacak olan Büyükşehir Belediyesi bürokratları, cuma günü de Didim Akbük'te vatandaşların taleplerini dinliyor olacak.