Büyükşehir çevre temizliği çalışmalarını Yağhanlı'da sürdürdü

İl genelindeki temizlik çalışmalarını titizlikle yürüten Aydın Büyükşehir Belediyesi, Koçarlı İlçesi Yağhanlı Mahallesi'nde çevre temizliği çalışması gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, yol ve kaldırım kenarındaki yabani otları ot biçme makineleri ile biçerek temizledi. Yapılan detaylı temizlik çalışması kapsamında ağaçların uzayan ve tehlike arz eden dalları budandı. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerinin ortak çalışması sonucu Yağhanlı Mahallesi'ndeki sokaklar tertemiz bir görünüme kavuştu.

Koçarlı İlçesi'ne bağlı Yağhanlı Mahallesi'nde yapılan çevre temizliği çalışması vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Yağhanlı Mahalle Muhtarı Bircan Duru, yapılan çalışmalar nedeniyle Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.