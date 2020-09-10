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Büyükşehir çiftçinin sulama imkanlarını arttırdı

Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), Buharkent Feslek ve Gelenbe Mahalleleri’ndetoplam tarımsal sulama alanının yarısından fazlasının faydalanacağı kanalın tamirat ve betonlama çalışmalarını gerçekleştirdi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), Buharkent Feslek ve Gelenbe Mahalleleri'ndetoplam tarımsal sulama alanının yarısından fazlasının faydalanacağı kanalın tamirat ve betonlama çalışmalarını gerçekleştirdi.


Tarım kenti olan Aydın'da çiftçilerin sulama koşullarını iyileştirmek için çalışmalar yapan Aydın Büyükşehir Belediyesi, Buharkent'in Feslek-Gelenbe Mahalleleri'nde çalışma yaptı. Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (ASKİ) bağlı ekipler, tarımsal sulama arıklarının betonlaştırılması ve tamiratlarını yaptı. Feslek Mahallesi'ndeki 2 bin 270 metre uzunluğundaki kanalda yapılan çalışma ile mahalledeki toplam sulama alanının yarısından fazlasının kullanacağı iyileştirme gerçekleştirilmiş oldu.


Ağırlıklı olarak İncir üretimi yapılan bölgede zeytin ve sebze yetiştiriciliğinde kullanılacak olan kanalla, çiftçilerin daha fazla üretim yapması planlanıyor. Çiftçilerin işlerine ara vermemeleri için ASKİ ekiplerinin kalabalık bir çalışma grubu ile yaptığı çalışmayla kanalda kısa sürede tamirat ve betonlama yapıldı.

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