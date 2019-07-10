Büyükşehir Çine Çöğürlük'te yeni içme suyu kuyusu açtı

Sıcak geçen yaz aylarında mahallelerin su sorunu yaşamaması için çalışmalara devam eden Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri Çine'de yeni bir içme suyu sondaj kuyusu daha açtı.

Çöğürlük Mahallesi'nde açılan ve kullanılmaya başlanan sondaj kuyusuyla birlikte mahallede yaşanabilecek su kesintilerinin de önüne geçilmiş oldu. Böylelikle açılan sondaj kuyusuyla birlikte şimdiye kadar Çine'de 41 içme suyu kuyusu açılmış oldu.

Mahalle halkı yapılan çalışmayı takdirle karşıladıklarını belirtip yaz aylarında susuz kalmalarını engellediği için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.