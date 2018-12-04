Büyükşehir çocukları masalsı oyunla buluşturdu

Aydın Büyükşehir Belediyesi, gerçeküstü bir dünyanın penceresini aralayan "Prof. Pi Show" tiyatro oyununu Aydınlı çocuklarla buluşturdu. Yüzlerce çocuğun aileleriyle birlikte izledikleri oyun, çocuklara keyifli bir akşam yaşattı.

Hidayet Sayın Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyuna Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin kültür merkezlerindeki etkinliklere katılan çocuklar da davetliydi. Çeşitli akrobasi gösterilerini barındıran oyun, gerek kostümleri ve sahne tasarımı gerek de teatral-müzikal tarzıyla Aydınlı çocuklara farklı bir tiyatro oyunu deneyimi yaşattı. Çocuklar Ahmet Kazanbal'ın yazıp yönettiği oyunu çok beğendiklerini belirtip, kendilerini bu masalsı oyunla buluşturduğu için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ettiler.