Büyükşehir Doğu Gazi Bulvarı'nı sıcak asfaltla buluşturuyor

Efeler Doğu Gazi Bulvarı'nda yağmur suyu hat çalışmasını bitiren Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri sıcak asfalt çalışmasına devam ediyor.

Aşırı yağış alan günlerde yaşanabilecek su baskınlarına karşı tedbirlerini üst seviyede sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyesi, kalıcı çözümler üreterek uzun ömürlü altyapı çalışmaları yapmaya devam ediyor. Büyükşehir belediyesi Fen İşleri ekipleri, Efeler ilçesinde Doğu Gazi Bulvarı yağmur suyu hattını yeniledikten sonra, bulvarda sıcak asfalt çalışmasını sürdürüyor.

Ekipler bulvarın bir tarafının asfaltlama çalışmasını bitirip trafiğe açarken diğer tarafının asfaltlama çalışmasının da kısa sürede bitirilmesi ve bulvarın tamamen trafiğe açılması planlanıyor. Bulvarda yapılan altyapı çalışmasıyla aşırı yağışlarda meydana gelebilecek yağmur suyu problemleri kalıcı olarak çözülmüş oldu.

Çalışmaları yakından takip eden vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi'nin altyapıya verdiği önemden dolayı memnuniyetlerini dile getirip Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.