Büyükşehir, Doğu Gazi Bulvarı'nı yeniliyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Aydın'daki yoğun mesaisi Doğu Gazi Bulvarı'nda yağmur suyu deşarj hattı yapımıyla devam ediyor. Hat çalışması bitirildikten sonra bulvarda sıcak asfalt çalışması yapılacak.

Aydın Büyükşehir Belediyesi yağmur suyu deşarj hattı çalışmalarına yüksek kapasite artışlarıyla devam ediyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nın Efeler'deki Doğu Gazi Bulvarı'nda başlattığı çalışmayla aşırı yağışlarda yaşanabilecek olası su taşkınlarının önüne geçilecek.

Doğu Gazi Bulvarı'nda 210 Sokak ile üniversite yolu ayrımına kadar olan kısımda yağmur suyu hattı yenileme çalışması yapılacak. Mevcuttaki yağmur suyu hattının boruları ve ızgaraları iptal edilerek yeniden daha büyük çaplı borular ve daha geniş ızgaralar kullanılacak. Böylelikle yağmur suyunun daha hızlı deşarj edilmesiyle ihtiyacın daha rahat karşılanması sağlanacak. Vatandaşlar ve bulvar esnafı yapılan çalışmalar için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.