Büyükşehir Efeler'de 50 bin fide daha dağıttı

Aydın Büyükşehir Belediyesi ata tohumlarından oluşan fide dağıtımının ikinci etabına efeler'den başladı. Büyükşehir çalışanları tarafından dağıtılan 50 bin fide ise dakikalar içinde tükendi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından 2015 yılından bu yana sürdürülen ‘Yerel Tohumları Koruma' projesi kapsamında bu yıl ikinci etap fide dağıtımları başladı. Efeler'den startı verilen fide dağıtımında 50 bin fide Atatürk Kent Meydanı'nda kurulan çadırlarda dakikalar için tükendi. Uzun kuyrukların oluştuğu fide dağıtımına Efelerli vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, biber, domates ve patlıcan fideleri kapış kapış gitti.

Yerli tohumu teşvik etmek için 4 yıldır vatandaşlara fide dağıttıklarını belirten Aydın Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Abdurrahman Arslan, “Bu bir farkındalık projesi. Yerli tohuma destek ve sahip olma projesidir. Biz bu yerli tohumları AYBA çalışanlarımız köylere mahallelere gerçekleştirdikleri ziyaretlerde yaşlı teyzelerimizden, ninelerimizden topluyorlar. Bu tohumlarımızı önce Yenipazar'daki çalışma sahamızda deneme sürecinden geçiriyoruz. Bu yetiştirdiğimiz fidelerden ürün aldıktan sonra Bozdoğan'daki seramızda da fide üretimine başlıyoruz. Daha sonra buradaki fidelerimizi bütün ilçelerimize dağıtıyoruz. Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu'nun girişimleriyle 2015'ten bu yana bu projeyi sürdürüyoruz. Her sene 1 milyonun üzerinde fide dağıttık. Bu projemiz tüm Türkiye'de biliniyor ve neredeyse bütün iller bizden tohum istiyor. Kars'a, Iğdır'a, Kırşehir'e, Hakkari'ye, Trabzon'a yerli tohumlarımızı gönderdik” dedi.