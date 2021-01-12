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Büyükşehir ekipleri, çocuk parklarını temizliyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, çocukların sağlığını korumak adına oyun parklarındaki temizlik ve bakım çalışmalarına aralıksız devam ediyor.


Aydın Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, il genelindeki temizlik ve bakım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Özellikle çocukların vakit geçirdiği parklarda temizlik çalışmalarına önem veren Büyükşehir ekipleri, gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Efeler ilçesi Yedieylül Mahallesi'nde bulunan Gazeteci Yalçın Ata Parkı'nda temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirdi. Çocukların daha temiz ortamlarda oynayabilmeleri için park içerisindeki yabani otlar ve çöpler temizlenirken, bakım çalışmaları da gerçekleştirildi. Çocuklarının sağlığının korunması için yapılan çalışmaları gören mahalle sakinleri ise Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

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