Büyükşehir ekipleri sirenler eşliğinde Marmaris'e yola çıktı

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki yangın söndürme çalışmalarına destek vermek için yola çıktı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde başlayan ve rüzgarın şiddeti ile büyüyen orman yangınında söndürme çalışmaları aralıksız devam ederken Aydın Büyükşehir Belediyesi de itfaiye ekiplerini desteğe gönderdi. Rüzgarın hızı yangını olumsuz yönde etkilerken, büyüyen yangına müdahale için Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait 4 adet arazöz, 3 adet iş makinesi ve 1 adet öncü araç sirenler eşliğinde Aydın'dan Muğla'ya doğru hareket etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada “Marmaris'te çıkan orman yangınıyla mücadele eden itfaiye ekiplerimize destek olmak amacıyla bugün de 4 arazöz, 3 iş makinesi ve 1 öncü aracımız yola çıktı. Marmaris halkının yanındayız, geçmiş olsun” ifadeleri yer aldı.