Büyükşehir ekiplerinin karla mücadelesi gün boyu devam etti

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin, dün akşam saatlerinde başlayan karla mücadelesi bugün sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar devam etti. Kapanan ve buzlanan yollar ekiplerin çalışması ile açıldı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadele ekipleri, kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışından dolayı hayatın olumsuz etkilenmemesi için 63 iş makinesi, 179 personel ile çalışmalarını tüm hızıyla sürdürdü. Bugün yüksek kesimlerde devam eden kar yağışı sonrası kapanan yollar ekipler tarafından açıldı. Büyükşehir ekipleri, kar yağışı ve buzlanmaya karşı, Kuyucak, Buharkent, Köşk, Sultanhisar, Karacasu, Çine, Yenipazar, Nazilli ve Bozdoğan'da önceden aldığı tedbirlerle vatandaşların günlük hayatlarını kolaylaştırırken, iş makinelerinin bazı bölgelerde çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.