Büyükşehir engelleri kaldırıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Engelsiz Festivali” coşkuyla başladı.

Dün Apollon Tapınağı'ndan Altınkum Yalı Caddesi'ne kadar yapılan Farkındalık Korteji'yle başlayan festival dört gün sürecek. Engelli vatandaşlar engelsiz bir yaşam için herkesi festivale davet etti.

Engellilerin de toplumun bir parçası olduğu konusunda farkındalık oluşturma amacıyla yapılan festival bu yıl da yüzlerce vatandaşın katıldığı Farkındalık Korteji'yle başladı. Vatandaşlar korteje araçlarıyla katılıp destek verirken, korteje bisiklet ve motosiklet grupları da destek verdi. Onlarca araç, bisikletli ve motosikletlinin eşlik ettiği kortej festivalin yapıldığı Altınkum Yalı Caddesi'ne geldi.

Altınkum Yalı Caddesi'nde yapılan yürüyüş sonrası festivalin açılış konuşmaları yapılırken farklı yörelerin halk oyunları da ilköğretim öğrencileri tarafından oynandı Yine ilköğretim öğrencileri tarafından “İstiklal Marşı” ve “Memleketim” şarkısı ise işaret diliyle okundu. Engelli gençlerin sahneye çıkarak çeşitli şarkıları seslendirmeleri ise ailelerini duygulandırdı.

Festival açılışında bir konuşma yapan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, festivalin düzenlenmesi için verdiği destekten dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Festival, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Didim Belediyesi ile Didim ve Yöresi Engelliler Derneği işbirliğiyle düzenleniyor.