Büyükşehir, engelleri kaldırmaya devam ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın'da yaşayan engelli vatandaşlar ile belediye arasında köprü görevi gören 'Engelli Masası' ile engelleri kaldırmaya devam ediyor.

2018 yılında hayata geçirilen ve engelli bireyler ile belediye arasında köprü görevi gören Aydın Büyükşehir Belediyesi Engelli Masası, her gün onlarca engelli vatandaşa destek oluyor. Aydın'da yaşayan engelli bireyleri, yasal hakları ve mevzuatları konusunda bilgilendiren Engelli Masası, çalışmaları ile engelleri kaldırmaya devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, en büyük engelin empati kuramamak olduğuna dikkat çekilerek “En büyük engel paylaşmamak ve empati kurmamaktır. Aydın'da yaşayan engelli vatandaşlarımız ile Belediyemiz arasında aslında bir nevi köprü rolünü gören Engelli Masası'nda engelleri kaldırıyoruz” ifadelerine yer verildi.