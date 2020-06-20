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Büyükşehir, esnafa destek olmaya devam ediyor

Normalleşme süreci sonrasında Aydın genelinde de hayat normale dönmeye devam ederken, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu esnaflara destek olmaya devam ediyor.


Büyükşehir AYBA ekipleri her gün 17 ilçeyi gezerek esnaflara maske, eldiven ve ıslak mendilden oluşan koruyucu set dağıtımını sürdürüyor. Dağıtımlar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun talimatı ile virüs bitene kadar devam edecek. Dağıtımdan çok memnun olduğunu dile getiren Aydınlı esnaflar da Başkan Çerçioğlu ve ekibine bu süreçte kendilerine gösterdiği destek için teşekkür etti.


Sosyal medyadan teşekkür ettiler


Başkan Çerçioğlu'nun talimatı ile sürekli olarak ilçe ilçe gezen Büyükşehir AYBA ekipleri, koruyucu set dağıtımını yaparken, hizmetten memnun olan esnaflar da her fırsatta esnafların yanında olacaklarını belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na sosyal medya hesapları üzerinden de teşekkür etti.

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