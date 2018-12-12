Büyükşehir Geyre'yi dinledi

Aydın'ın ilçelerinden başlanıp daha sonra mahallelere gidilerek vatandaşlarla yaşadıkları yerlere buluşulan Aydın Büyükşehir Belediyesi Tır'ı Karacasu Geyre'ye geldi.

Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının vatandaşların taleplerini dinlediği mobil araçta vatandaşlara Geyre'ye, Karacasu'ya ve Aydın geneline yapılan yatırımlarla ilgili bilgi verildi. Vatandaşların Büyükşehir Belediyesi'nden taleplerini de dinleyen bürokratlar bu talepleri hemen yerine getirdi veya ilgili birimlere ileterek yerine getirilmesini sağladı.

Geyre'de Mahallelilerin talebi üzerine ASKİ tarafından başlanan 8 bin 148 metrelik kanalizasyon çalışmasından dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını söyleyen vatandaşlar, mahallelerine yapılan yatırımlar için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.