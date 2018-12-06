Büyükşehir Güdüşlü'de temizlik çalışması yaptı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Koçarlı'ya bağlı Güdüşlü Mahallesi'nde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Koçarlı ilçesindeki faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir ekipleri, Koçarlı'ya bağlı Güdüşlü Mahallesi'nde vatandaşların çevre temizliği talebini yerine getirdi.

Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri çalışmalar kapsamında yabani ot temizliği, çim biçme ve ağaç budama çalışması gerçekleştirdi. Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler ise vatandaşların sık kullandığı yolları süpürerek tertemiz hale getirdi. Temizlenen cadde ve sokaklar arazöz aracı eşliğinde tazyikli suyla yıkandı. ASKİ personelinin de katıldığı çevre temizliği çalışmasını memnuniyetle karşılayan vatandaşlar, mahallenin tertemiz bir görünüme kavuştuğunu söyleyerek hizmetlerinden dolayı başkan Özlem Çerçioğlu ve Büyükşehir personeline teşekkür etti.

Güdüşlü Mahalle Muhtarı Tarjan Arıcı, Büyükşehir ekipleri tarafından gerçekleştirilen çevre temizliği çalışmasının ardından açıklamada bulundu. Başkan Özlem Çerçioğlu'na teşekkür eden Arıcı, “Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin bu zamana kadar mahalleme yaptığı hizmetlerden çok memnunum. Çevre temizliği çalışması için Özlem hanım ve ekibine ayrıca teşekkür ederim. Mahallemiz pırıl pırıl oldu” dedi.