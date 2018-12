Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanı Adanır, soba zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı

Rüzgarlı günlerde, sızdırmazlığı yetersiz sobalarda, baca tepmesi sonucu yayılan karbonmonoksit gazının üzücü durumlara yol açtığını ifade eden Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Serdar Adanır, genellikle uyku halinde gerçekleşen zehirlenmelerden korunmak için bacaların rutin temizliğinin çok önemli olduğunu söyledi.

Soba ile ısınan herkesin risk altında olduğunu kaydeden Adanır, "Sobalarınızı kurmadan önce bacalarınızı mutlaka temizletin. Tıkalı bacalarınızı açtırın ve çatlak bacaları tamir ettirin. Bacaların çatıdan en az 1 metre yükseklikte olmasına dikkat ediniz. Zorunlu olmadıkça soba kurulumu esnasında fazla dirsek kullanmayınız. Soba borusunu baca deliğini daraltacak şekilde fazla sokmayınız. Sobalarınızın TSE standartlarına uygun olmasına ve emisyon belgesi bulunmasına dikkat ediniz. Sobaların ek bağlantı yerlerinin yüksek sıcaklığa dayanıklı sızdırmaz contalı olmasına dikkat ediniz. Soba borularını ayda bir kez temizleyiniz, sobalarınızda kalitesiz yakıtları ve aşırı is yapan (lastik-plastik) maddeleri kullanmayınız. Sobadaki kömür, yanıp kor haline gelmeden tekrar kömür atmayınız ve gece yatarken sobaya kömür atmaktan kaçının. Yanan soba, oda içerisinde bulunan oksijeni bitireceği için, her gün düzenli aralıklarla ve gece yatmadan önce odanızı havalandırınız. Rüzgarlı havalarda sobalardan sızan karbonmonoksit gazına karşı tedbirli olunuz. LPG tüpü kullanılan katalitik sobalar, dar ve kapalı mekanlarda oksijeni çok çabuk bitirip söneceği için gaz kaçağı yapıp tehlike arz edecektir. Dar ve kapalı mekanlarda uzun süre katalitik soba kullanmaktan da kaçının. Soba türü gözetmeksizin zehirlenmelere karşı her türlü tedbiri uygulayın” dedi.