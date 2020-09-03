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Büyükşehir Karacasu'daki ailelere destek oluyor

Bir taraftan korona virüs salgınına karşı önlemlerine devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi, bir taraftan da salgından etkilenen ailelerin yanında yer alıyor.

Büyükşehir Belediyesi, Karacasu'nun Geyre Mahallesi'nde korona virüs görüldüğü için karantina altına alınan ailelerin ihtiyaçlarını karşılıyor.


Korona virüs salgını Türkiye'de görülmeden çok önce Aydın'da salgına karşı önlemler almaya başlayan Büyükşehir Belediyesi, aynı duyarlılığı salgından etkilenen ailelere de gösteriyor. Geyre'de izolasyon kurallarına uyularak yapılan dağıtımlara mahalle muhtarı Nevzat Çoban da katıldı. Dağıtımlar karantina süresince devam edecek. Büyükşehir ekipleri ayrıca dezenfekte araçları ile mahalle içinde sokak sokak dezenfekte çalışması yapıyor.


Aydın'da desteğe ihtiyacı olan her vatandaşa ulaştıklarının altını çizen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Geyre'deki karantinanın olumsuzluk yaşanmadan son bulmasını istediklerini belirtti.

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