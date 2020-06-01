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Büyükşehir Koçarlı'da maske, eldiven ve dezenfektan dağıtıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Korona virüs salgınına karşı aldığı tedbirleri sürdürüyor.


Aydın'ın 17 ilçesinde maske, eldiven ve dezenfektan dağıtımına devam eden Büyükşehir Belediyesi, kepenklerini açan Koçarlı esnafını da unutmadı.


Büyükşehir Belediyesi, Koçarlı'da yeniden açılan dükkanların dezenfeksiyonunu hafta sonu boyunca yaptı. 1 Haziran Pazartesi günü itibarıyla kepenklerini açan lokanta, aperatif salonu, kahvehane gibi mekânların sahiplerini de unutmayan Büyükşehir Belediyesi maske, eldiven ve dezenfektan dağıtımı yaptı.


Hem kendilerinin hem de diğer vatandaşların sağlığını korumak için gerekli olan hijyen malzemelerini alan Koçarlı esnafı, kendilerine unutmadığı için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

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