Büyükşehir, konforlu yollar için çalışıyor

Büyükşehir ekipleri Aydın'ın birçok noktasında eşzamanlı olarak bir taraftan kaliteli sıcak asfalt çalışması yaparken bir taraftan da sathi kaplama ve parke kaplama işi yapıyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, vatandaşların ulaşımlarını rahat sağlayabilmeleri için yol yapım çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri Nazilli Bozyurt'ta, Didim İnönü Bulvarı'nda ve Kuşadası Dursun Akçam Caddesi'nde sıcak asfalt çalışmalarına devam ediyor. Yol yapım çalışmalarına hız kesmeden devam eden ekipler Efeler Zeytinköy-Paşayaylası-Karange, Yenipazar Hamzabali-Karacaören, Nazilli Uzunçam ve Kuyucak Belenova gölet yolunda da sathi kaplama çalışmalarını sürdürüyor.

Diğer taraftan ekipler Sultanhisar, Efeler, Kuşadası, Didim, İncirliova, Nazilli ve Söke'de birçok noktada da parke döşeme işi yapıyor.

Fen İşleri ekipleri tarafından bu yıl içerisinde Efelerde Turgut Özal Bulvarı, Kızılcaköy yolu, Halide Hatun Caddesi, Osmangazi Caddesi, Mesutlu yolu, Müze Bulvarı, Tekstil Bulvarı, Doğu Gazi Bulvarı, Posta Caddesi; Germencik'te Ömerbeyli yolu; İncirliova'da Akçeşme yolu; Söke'de Tuzburgazı yolu; Kuşudası'nda Atatürk Bulvarı'nda kaliteli sıcak asfalt çalışması yaparak yolları ulaşıma açtı. Ekipler ayrıca birçok noktada da sathi kaplama ve parke kaplama işi gerçekleştirdi.

Başkan Çerçioğlu, “Yüzlerce kilometre daha yol yapacağız”

Aydın genelinde eşzamanlı olarak birçok noktada yol yapım çalışması gerçekleştirildiğinin altını çizen Başkan Çerçioğlu "Vatandaşlarımızın daha konforlu yolculuk yapmalarını oldukça önemsiyoruz ve çalışmalarımızı da bu doğrultuda yapıyoruz. Planlamalarımız çerçevesinde bu yıl da yüzlerce kilometre yol çalışması gerçekleştireceğiz. Yaptığımız yollar Aydınımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.