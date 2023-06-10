Büyükşehir konservatuvar kursiyerleri hünerlerini sergiledi

Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı kursiyerleri, düzenlenen yıl sonu gösterisiyle hünerlerini sergiledi. Atatürk Kent Meydanı'nda gerçekleşen gösterilerde değişik yaş gruplarından yüzlerce kursiyerin yer aldığı gösteriler vatandaşlar tarafından ilgi ile takip edildi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu; "Yeteneklerini keşfetmek isteyen tüm Aydınlıları konservatuarlarımıza davet ediyorum” dedi.

Bir yıl boyunca konservatuvarda eğitim gören kursiyerler tarafından sergilenen ve değişik yaş gruplarından yüzlerce kursiyerin yer aldığı gösteriler, vatandaşlar tarafından ilgi ile takip edildi. 7 yaş altı çocuklardan oluşturulan koronun gösterisi ise geceye damga vurdu. Gösteriler modern dans, bale, zeybek, halay, horon, roman ve Türkiye'nin her yöresine ait folklor gösterileri ile devam etti. Kostümden sahne tasarımına, koreografiden müziklere kadar her detayın düşünüldüğü bu özel gecede kursiyerler izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.