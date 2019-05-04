İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Büyükşehir konservatuvarından yılsonu gösterisi

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği atölyelere katılan kursiyerler yıl boyunca öğrendiklerini yılsonu gösterileriyle taçlandırıyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği atölyelere katılan kursiyerler yıl boyunca öğrendiklerini yılsonu gösterileriyle taçlandırıyor.


Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'nda Türk halk oyunları, ritim ve dans bölümlerine katılan kursiyerler, öğrendiklerini dün akşam sergileme fırsatı buldu.


Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu'nda düzenlenen gecede Aydın yöresi başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli yörelerinden halk dansları gösterisi gerçekleştirildi. Çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin gösterileri ilgiyle izlendi.


Konservatuvarda açılan ritim topluluğuna katılan kursiyerler de yıl boyunca öğrendiklerini sergileme fırsatı buldu. Seyircilerin karşısına özel bir yıl sonu gösterisiyle çıkan kursiyerlerin bazılarının atölye başladığında hiç müzik bilgisi yoktu, bazıları ise yeni enstrümanlar öğrenmek amacıyla topluluğa katıldıklarını söyledi. “Bir Düm Bir Tek” Ritim Topluluğu sundukları gösteriyle uzun süre alkışlandı.


Gecede konservatuvarın dans bölümüne katılan çocuklar bale, gençler de salsa danslarıyla seyirci karşısına çıktı.


Gösterileri izlemeye gelenler salonu tıklım tıklım doldururken kursiyerler kendilerine sanatla iç içe olmalarını ve yeni arkadaşlar edinmelerini sağlayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.


Kursiyerlere yılsonu gösterileri için tebrik eden Başkan Çerçioğlu, “Şimdiye kadar binlerce vatandaşımız gerek kültür merkezlerimizde gerekse konservatuvarımızda yeteneklerine ve amaçlarına uygun olarak kurslarımıza katılıp yeni beceriler edindi. Bu yıl da yüzlerce kursiyerimiz çeşitli dallarda kendilerini geliştirdi ve yeni yetenekler kazandı. Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin büyük bir hevesle kurslarımıza katılmaları bizleri çok mutlu ediyor. Çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere tüm Aydınlıları yazın da düzenlenecek olan atölyelerimize katılmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.