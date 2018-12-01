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Büyükşehir korosundan Anıtkabir ziyareti

Aydın’da birbirinden başarılı konserlere imza atan Aydın Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu’nda görev alan koro üyeleri Ankara’ya giderek Ata’yı ziyaret etti.

Aydın'da birbirinden başarılı konserlere imza atan Aydın Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu'nda görev alan koro üyeleri Ankara'ya giderek Ata'yı ziyaret etti.


Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı ulaşım imkanıyla ziyareti gerçekleştiren koro üyeleri, Türkiye'nin kurucusuna ziyaret etmekten dolayı çok mutlu olduklarını söylediler.


Koro şefi Murat Akyüzlü öncülüğünde Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıkan koro üyeleri, uzun zamandır hayalini kurdukları ziyareti gerçekleştirdiklerini söylediler. Büyük çoğunluğu ilk kez Anıtkabir'i ziyaret eden koristler, kendilerine bu imkânı verdiği için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ettiler.

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