Büyükşehir Köşk'ü dinledi

Büyükşehir Belediyesi'nin bürokratları Aydın'ı bir uçtan bir uca dolaşan mobil araçta vatandaşlarla buluşarak onların taleplerini dinleyip bu talepleri yerine getiriyor. Vatandaşlarla yaşadıkları yerlerde buluşup onların taleplerini dinlemek için Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından özel olarak dizayn edilen büyükşehir TIR'ı bugün Köşklü vatandaşlarla bir araya geldi.

Bürokratlar, muhtarlara ve vatandaşlara Büyükşehir Belediyesi'nin hem Köşk'e hem de mahallelere yaptığı hizmetlerle ilgili bilgi verirken onların da isteklerini yerine getirdi.

Köşklü vatandaşlar: Büyükşehirden memnunuz

Yapılan yatırımlar için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür eden Köşklü vatandaşlar büyükşehrin hizmetlerinden memnun olduklarını belirttiler. Vatandaşlar, yapılan yolların ve ASKİ'nin yürüttüğü çalışmaların hayatlarını kolaylaştırdığını ifade ettiler.

Mobil araçla Aydın'ın bütün ilçelerini dolaşacak olan Büyükşehir Belediyesi bürokratları perşembe günü Efeler'de, cuma günü de Karpuzlu'da vatandaşlarla bir araya gelecek.