Büyükşehir Kültür Merkezleri'nde masa tenisi heyecanı yaşandı

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Aydın genelindeki çeşitli kültür merkezlerinde düzenlenen kurslara katılan çocuk kursiyerler, düzenlenen masa tenisi turnuvasında birbirleriyle yarıştı.

Çekişmeli maçlara sahne olan turnuvada başarılı çocuklara çeşitli armağanlar verildi. Turnuvaya katılan çocukları tebrik eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu "Çocuklarımızın yeteneklerinin farkına varabilmeleri için onların istedikleri aktiviteleri düzenlemeye devam edeceğiz" dedi.

Efeler Adnan Menderes Çocuk Kültür Merkezi'nde düzenlenen masa tenisi turnuvasına Aydın genelindeki kültür merkezlerinden 250 çocuk katıldı. Aileleri de çocuklarını desteklemek için onların heyecanına ortak olurken çocuklar eğlenceli zaman geçirdi.

Turnuva sonunda başarılı olan çocuklara çeşitli hediyeler verilirken çocuklar kendilerini çeşitli spor ve kültür-sanat aktivitelerinde geliştirme imkânı verdiği için Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Turnuvada bir taraftan eğlenip bir taraftan da başarılı olmak için ter döken çocukları tebrik eden Başkan Çerçioğlu "Çocuklarımızın yeteneklerinin farkına varabilmeleri için kültür merkezlerimizde birçok aktivite düzenliyoruz. Çocuklarımızın hayat boyu başarılı olabilmeleri için onların yeteneklerini ortaya çıkarmalıyız. Masa tenisi de çocuklarımız için düzenlediğimiz yan aktivitelerden bir tanesi. Yıl boyu kültür merkezlerimizde çeşitli aktivitelere katılan çocuklarımızı tebrik ediyorum. Şimdi sıra yaz etkinliklerimizde. Çocuklarımızı haziran ayında başlatmayı düşündüğümüz yaz etkinliklerimize de bekliyoruz. Bugün bu eğlenceli etkinlikte birbirleriyle yarışan tüm çocuklarımızı kutluyorum" diye konuştu.