Büyükşehir, kuraklık sorunu için harekete geçti

Aydın genelindeki kuraklık alarmının ardından harekete geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kentlerde Sürdürülebilir Su Politikaları Zirvesi için İzmir'e gidecek.

Aydın, 2007 yılından sonraki en susuz ve kurak yılını yaşarken, Aydın Büyükşehir Belediyesi suyla ilgili sorunların araştırması için harekete geçti. Aralarında Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin de yer aldığı 11 büyükşehir belediyesinin işbirliğiyle “Kentlerde Sürdürülebilir Su Politikaları Zirvesi” 22-23 Mart tarihlerinde İzmir'de gerçekleştirilecek. Zirve öncesinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla su sorununa dikkat çeken Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Umut olmak için buluşuyoruz” başlığıyla yaptığı paylaşımında, “Kentlerimizin suyla ilgili sorunlarına karşı etkili politikalar ve eylem planları geliştirmek için 11 Büyükşehir Belediyesi olarak İzmir'de buluşuyoruz. Elde ettiğimiz sonuçları da kamuoyumuzla paylaşacağız” ifadelerine yer verdi.