İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Büyükşehir Kuşadası'nı çiçeklerle donattı

Aydın Büyükşehir Belediyesi Türkiye’nin gözde turizm merkezlerinden Kuşadası’nı güzelleştirmeye devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Kuşadası'nı güzelleştirmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi yaz aylarıyla birlikte nüfusu hızla artan şehirde bir taraftan sahillerin temizliğini ve bakımını yaparken diğer taraftan da rengârenk çiçeklerle Ada'yı güzelleştiriyor.


Sahillerin bakımı için geceli gündüzlü çalışan ekipler en son gece mesaisi yaparak sahilleri küçük taşlardan ve küçük çöplerden arındırdı. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğu altındaki Sevgi Plajı, Kuştur Sahili ve Kadınları Denizi'nde üç gece yapılan çalışmalarla sahiller pırıl pırıl yapıldı.


Sahilleri kullanan vatandaşlar ise titizlikle yapılan çalışmalar nedeniyle Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.


Diğer taraftan Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerince Kuşadası'nda çiçek dikimlerine ve dikilen çiçeklerin bakımlarının yapılmasına da devam ediliyor. Ağaçların mevsimlik bakımlarının da titizlikle yapıldığı Kuşadası'nda mevsim çiçekleri görenleri kendine hayran bırakıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.