Büyükşehir Kuşadası'nı çiçeklerle donattı

Aydın Büyükşehir Belediyesi Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Kuşadası'nı güzelleştirmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi yaz aylarıyla birlikte nüfusu hızla artan şehirde bir taraftan sahillerin temizliğini ve bakımını yaparken diğer taraftan da rengârenk çiçeklerle Ada'yı güzelleştiriyor.

Sahillerin bakımı için geceli gündüzlü çalışan ekipler en son gece mesaisi yaparak sahilleri küçük taşlardan ve küçük çöplerden arındırdı. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğu altındaki Sevgi Plajı, Kuştur Sahili ve Kadınları Denizi'nde üç gece yapılan çalışmalarla sahiller pırıl pırıl yapıldı.

Sahilleri kullanan vatandaşlar ise titizlikle yapılan çalışmalar nedeniyle Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Diğer taraftan Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerince Kuşadası'nda çiçek dikimlerine ve dikilen çiçeklerin bakımlarının yapılmasına da devam ediliyor. Ağaçların mevsimlik bakımlarının da titizlikle yapıldığı Kuşadası'nda mevsim çiçekleri görenleri kendine hayran bırakıyor.