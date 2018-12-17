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Büyükşehir Kuyucak'ı dinliyor

Aydın’ın Karacasu Mahallerinde vatandaşlarla buluşacak olan Büyükşehir Belediyesi Tır’ı, Horsunlu Mahallesi’ne geldi.

Aydın'ın Karacasu Mahallerinde vatandaşlarla buluşacak olan Büyükşehir Belediyesi Tır'ı, Horsunlu Mahallesi'ne geldi. Büyükşehir Belediyesi bürokratları vatandaşların taleplerini dinleyip bu talepleri yerine getirirken onlara Horsunlu'ya, Kuyucak'a ve Aydın geneline yapılan yatırımlar ve hizmetlerle ilgili bilgi de verdi.


Büyükşehir Belediyesi'nin "Hızlı Çözüm Merkezi" hizmetlerinden birisi olarak çalışan mobil araçta bürokratlar vatandaşların taleplerini hemen yerine getiriyor veya ilgili birime aktararak hızlıca yerine getirilmesini sağlıyor.


Mobil araç yarın (18 Aralık) Kuyucak Başaran'da, 19 Aralık Çarşamba günü Kuyucak Kurtuluş'ta ve 21 Aralık Cuma günü de Kuyucak Pamukören'de vatandaşları bekliyor olacak.


Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yıllardır vatandaşların taleplerini dinlemek ve hemen yerine getirmek için tüm iletişim kanallarının açık olduğunu vurgulayıp, Büyükşehir Belediyesi mobil aracının da bu iletişim kanallarından birisi olduğunu söyledi. Başkan Çerçioğlu, Büyükşehir Belediyesi'nden bir talebi olan bütün vatandaşları bu taleplerini isterlerse mobil araçta doğrudan Büyükşehir Belediyesi bürokratlarına, isterlerse 444 40 09 numaralı telefondan veya sosyal medyadan iletmelerini istedi.

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