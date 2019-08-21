Büyükşehir Nazilli'de 90'ları yaşatacak

Nazilli Belediye Meydanı'nda düzenlenecek olan yaz konserinde 90'lı yıllara damga vuran pop şarkıları seslendirilecek.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği halk konserleriyle yaz mevsimini keyifli bir hale getirmeye devam ediyor. 2 Ağustos'ta Nazilli 23 Nisan Parkı'nda düzenlenen konserde Halk Müziği ve Sanat Müziği'nin birbirinden güzel eserlerini seslendiren Büyükşehir Belediye Konservatuvar Orkestrası, bu kez de 90'lı yılların unutulmayan ve dillerden düşmeyen şarkılarını seslendirecek. 23 Ağustos Cuma günü saat 20.30'da Nazilli Belediye Meydanı'nda yapılacak olan konser ile Nazillili vatandaşlar müzik dolu bir akşam yaşayacak.