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Büyükşehir Nazilli'de çalışıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, il genelinde olduğu gibi Nazilli’de de çalışmalara devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, il genelinde olduğu gibi Nazilli'de de çalışmalara devam ediyor.


Büyükşehir Belediyesi ekipleri peyzaj çalışmalarını Ordu Caddesi, Hürriyet Caddesi, Sanayi Kavşağı, Mehmet Özalp Kavşağı başta olmak üzere Nazilli'nin bütün refüj ve bulvarlarında gerçekleştirdi. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından daha estetik bir görünüm için çalışmalarda mevsim çiçeklerinin yanı sıra dolamit ve cüruf taşlarıyla da çeşitli desen çalışmaları yapıldı. Çalışmalarda estetik görünüm için lükstrüm ağaçları da kullanıldı.


Diğer taraftan mahallelerden gelen taleplere göre Nazilli genelindeki tüm mahallelerde ağaç budama ve çevre temizliği çalışmalarına da devam ediliyor. Ekipler vatandaşlardan ve muhtarlardan gelen taleplere göre her gün farklı bir mahalle de çalışma yürüterek mahalleleri pırıl pırıl hale getiriyor.


Vatandaşlar Nazilli'de ve mahallelerinde Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı çalışmalardan dolayı Aydın Büyükşehir Belediye başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

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