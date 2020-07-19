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Büyükşehir, pazar yerlerinde maske ve dezenfektan dağıtımını sürdürüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgınına karşı aldığı tedbirleri düzenli olarak sürdürüyor.


Aydın'ın 17 ilçesinde esnafa maske ve dezenfektan dağıtmaya devam eden Büyükşehir Belediyesi, pazaryerlerinde alışveriş yapan vatandaşları da unutmuyor. Aydın genelinde kurulan tüm pazaryerlerinde Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından pazarcı esnafı ile vatandaşlara maske ve dezenfektan dağıtılıyor.


Maske ve dezenfektan dağıtımı ile birlikte Aydın genelinde dezenfeksiyon çalışmalarına da devam ediliyor. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, vatandaşların yoğun olarak bir araya geldiği alanlarda da dezenfeksiyon işlemlerini düzenli olarak sürdürüyor. Dezenfekte işlemini araçlar için kurulan istasyonlarda da sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Nazilli, Söke ve Efeler ilçelerindeki istasyonlarda hizmet vermeye devam ediyor.


Vatandaşlar, sağlıklarının korunması için hijyen malzemelerini sağlayıp, işyerlerini ve araçlarını dezenfekte ederek kendilerini unutmayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

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