Büyükşehir, Serçin Kanalı'nda çalışma başlattı

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından, Bafa Gölü'nü besleyen önemli kanallardan olan Serçin kanalındaki tıkanıklığın açılması için çalışma başlatıldı. Çalışmayı Serçinlilerle birlikte başlatan ve çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Çerçioğlu, Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşların hayatlarına doğrudan temas eden yatırımlara devam edeceğini belirtti.

Aynı zamanda Serçinli balıkçıların teknelerini bağladıkları kanal, zeminde biriken alüvyon sebebiyle tekne sahiplerinin Bafa Gölü'ne açılmasını da engelliyordu. Serçin Muhtarı Mustafa Çay tarafından kanalın açılması talebine kayıtsız kalmayan Başkan Çerçioğlu'nun talimatıyla başlanan çalışmanın yaklaşık bir ay sürmesi planlanıyor. Mustafa Çay, kanalın Bafa Gölü'nü besleyen ana su kaynaklarından olduğunun altını çizerek yapılan çalışmanın gölü de besleyeceğini ifade ederek "Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin bu hizmeti doğaya da yapılan bir hizmettir. Burayı kullanan tüm vatandaşlarımız adına size teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Çerçioğlu ise Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşların hayatlarını kolaylaştıracak çalışmaları sürdüreceğini söyledi. Başkan Çerçioğlu, özel araçla yapılan çalışmayla uzun yıllar benzer bir sorun yaşanmayacağını belirterek çalışmanın Serçin'e hayırlı olmasını diledi.