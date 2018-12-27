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Büyükşehir sıcak asfalt çalışmalarına devam ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri Aydın genelinde yol yapım çalışmalarına devam ediyor.


Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen çalışmalarla Söke'de Faik Kocagöz Caddesi ve Söke Mehmet Semerci Caddesi'nde Efeler Baltaköy'de, Germencik Karaağaçlı'da sıcak asfalt çalışmaları bitirildi. Vatandaşlar kendilerini yollarla buluşturan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.


Kuyucak Horsunlu Okullar Caddesi'nde ve daha sonrasında Ali Bilgin Caddesi'nde ise asfaltlama öncesi hazırlık çalışmalarına başlandı. Önümüzdeki günlerde Okullar Caddesi de sıcak asfaltla kaplanarak vatandaşların kullanımına açılacak.


Aydın'da yol yapım çalışmalarının devam edeceğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu "Aydın'da Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanındaki bütün yolları kaliteli hale getiriyoruz. Yol yapım çalışmalarımız 2019'da da tüm hızıyla devam edecek. Vatandaşlarımıza yapacağımızın sözünü verdiğimiz bütün yolları yapacağız. Biz çalışıyoruz, Aydın kazanıyor" diye konuştu.

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