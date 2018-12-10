Büyükşehir Tekeler'in çehresini değiştirdi

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Koçarlı ilçesinde sürdürülen çalışmalar kapsamında Tekeler Mahallesi'nde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Büyükşehir belediyesine bağlı Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerinin ortak çalışması sonucu sokaklar tertemiz bir görünüme kavuştu.

Başkan Özlem Çerçioğlu'nun talimatlarıyla çevre temizlik çalışmaları kapsamında Tekeler Mahallesi'ndeki cadde ve sokaklar Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı personeli tarafından süpürüldü. Temizlenen cadde ve sokaklar arazöz aracı eşliğinde tazyikli suyla yıkanarak ter temiz hale getirildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri ise yabani ot ve çim biçme çalışmalarının ardından ağaçların yere sarkan, kuruyan ve tehlike arz eden dallarını budadı. Yapılan çalışmalardan memnun olduğunu belirten Tekeler Mahalle Muhtarı Ali Eskici, hizmetlerden dolayı başkan Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.