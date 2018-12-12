Büyükşehir temizlik çalışmalarını Nazilli'de sürdürdü

İl genelinde yaptığı temizlik çalışmalarıyla büyük beğeni toplayan Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nazilli'ye bağlı Kızıldere Mahallesi'nde vatandaşların çevre temizliği talebini yerine getirdi. Halkın sağlığını tehlikeye atabilecek her türlü durumun önlenmesi amacıyla yapılan detaylı temizlik ile Kızıldere Mahallesi'nde bağlantı yolları ve sokaklar tertemiz oldu.

Büyükşehir belediyesine bağlı Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerinin ortaklaşa yürüttükleri çalışmalar kapsamında Kızıldere Mahallesi'nde ağaç budama, yabani ot temizliği ve çim biçme çalışmaları yapıldı. Özverili çalışmalarıyla göz dolduran ekipler, bağlantı yolları ve sokakları süpürerek tertemiz hale getirdi. Temizlenen yollar ve sokaklar arazöz aracı eşliğinde tazyikli suyla yıkandı. Vatandaşlar, Büyükşehir belediyesi tarafından Kızıldere Mahallesi'ne yapılan hizmetler nedeniyle başkan Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanı Vicdan Çetav, Kızıldere Mahallesi'nde yapılan çalışmaları, muhtar Ali Pekel ile birlikte yerinde inceledi. Başkan Özlem Çerçioğlu'nun talimatlarıyla, vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda çalışmaların devam ettiğini söyleyen Çetav, “Ekiplerimiz Nazilli'nin birçok noktasında eş zamanlı olarak çalışıyor. Halkın memnuniyetini sağlamak için, Aydın'ın 17 ilçesinde çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdüreceğiz” dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin planlı ve programlı çalıştığını belirten Kızıldere Mahalle Muhtarı Ali Pekel ise, “Öncelikle başkan Özlem Çerçioğlu ve ekibine teşekkür ediyorum. Büyükşehir ekipleri talebimizi yerine getirerek mahallemizde detaylı bir temizlik çalışmasında bulundu. Kış mevsimi öncesinde yapılan bu çalışma çok faydalı oldu” şeklinde konuştu.