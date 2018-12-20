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Büyükşehir Umurlu'da temizlik çalışması yaptı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Efeler ilçesine bağlı Umurlu Mahallesi’nde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Efeler ilçesine bağlı Umurlu Mahallesi'nde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi.


Büyükşehir'e bağlı Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, Umurlu'da yapılan çevre temizliği kapsamında yabani ot temizliği, ağaç bakım ve budama çalışması gerçekleştirdi. Tehlike arz eden ağaçların kuruyan ve yere sarkan dalları ekipler tarafından kesildi. Yol ve kaldırım kenarındaki yabani otlar, ot biçme makineleri ile biçilerek temizlendi. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri ise vakumlu yol süpürme aracı eşliğinde bağlantı yollarını ve ara sokakları süpürdü. Büyükşehir Belediyesine bağlı ekiplerin ortaklaşa çalışması sonucu Umurlu Mahallesi'nde sokaklar tertemiz bir görünüme kavuştu.


Vatandaşlar yapılan çevre temizliği nedeniyle Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

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