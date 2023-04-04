Büyükşehir, vatandaşları iftar sofralarında buluşturmaya devam ediyor

Vatandaşlar, Büyükşehir'in iftar sofralarına yoğun ilgi gösterirken, Başkan Çerçioğlu da iftarını Çakırbeyli Mahallesi'nde vatandaşlarla birlikte açtı.

Kentin dört bir yanında iftar sofraları kurmaya devam eden Büyükşehir Belediyesi, bugün de 3 ayrı noktada iftar yemeği verdi. Kuyucak Başaran Mahallesi; Buharkent Savcıllı Mahallesi ve Koçarlı Çakırbeyli Mahallesi'nde iftar sofraları kuruldu. Başkan Özlem Çerçioğlu, Koçarlı Çakırbeyli Mahallesi'ndeki programa katılarak vatandaşlarla birlikte iftarını açtı. Çerçioğlu'na; CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, Millet İttifakı ilçe başkanları ve muhtarlar da eşlik etti.

Vatandaşlar, Ramazan ayı boyunca kurulmaya devam eden iftar sofraları için memnuniyetlerini dile getirerek Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. Çerçioğlu, "Ramazan'ın bereketini iftar sofralarımızda vatandaşlarımızla paylaşmaya devam ediyoruz" dedi.