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Büyükşehir vatandaşlarla bayramlaştı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların güzel bir bayram geçirmeleri için Aydın genelindeki camilerde lokum ikram ederek bayramlarını kutladı.


Pandemi sebebiyle camilerde maske dağıtımı da yapılırken Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu vatandaşların Kurban Bayramını kutlayıp bayramda sosyal mesafe kurallarına uyulması çağrısını yineledi.


Bayram namazı çıkışında dağıtılan lokum ve maskelerden alan vatandaşlar duyarlığından dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na ve Büyükşehir Belediyesi personeline teşekkür etti. Başkan Çerçioğlu tüm Aydınlıların Kurban Bayramlarını kutlarken bayramın mutluluk, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.

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