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Büyükşehir ve Didim Belediyesinden ortak iftar yemeği

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Didim Belediyesinin her yıl Ramazan ayında gerçekleştirdiği iftar yemekleri programı Didim Kent Merkezinde devam ettirildi.


Ramazan ayı dolayısıyla Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Didim Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği iftar yemekleri Didim Kent meydanında gerçekleştirildi. Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, CHP İlçe Başkanı Nurettin Koçak, İlçe yöneticileri ve belediye meclis üyeleri de etkinlikte hazır bulundu.


Başkan Atabay ve ilçe başkanı Koçak, halka yemek dağıtırken, Didimlilerde iftar yemeğine ilgi gösterdi. Ezanın okunup, iftarın açılmasının ardından dualar edildi. Belediye Başkanı A. Deniz Atabay her yıl düzenledikleri iftar yemekleri programına katılım sağlayan Didim halkına teşekkür ederek, hayırlı Ramazanlar temennisinde bulundu.

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